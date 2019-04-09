هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 08:24 م

نتنياهو وزوجته يدليان بصوتيهما في القدس يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - أشارت استطلاعات مختلفة لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم إلى أن هناك تعادلا على ما يبدو بين حزب ليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الوسطي الرئيسي في انتخابات الكنيست التي جرت يوم الأحد.

وبعد سباق محتدم مع الجنرال السابق داني جانتس، تظهر الاستطلاعات الأولية توقعات مختلفة وهو ما يعني أن نتنياهو (69 عاما) في سبيله لمواصلة قيادة الحكومة الإسرائيلية، مسجلا ولاية خامسة قياسية وليكون أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في الحكم .

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك