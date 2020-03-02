هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 10:09 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في الانتخابات في القدس يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترب من الفوز إذ يحتاج إلى مقعد واحد إضافي في الكنيست ليشكل حكومة ائتلافية يمينية.

وعلق نتنياهو وهو أكثر رئيس وزراء لإسرائيل بقاء في المنصب قائلا على تويتر "أشكركم" مضيفا صورة قلب.

وخاض نتنياهو ثالث انتخابات في أقل من عام في ظل اتهامات ينكرها بالفساد.

وفشل رئيس الوزراء الذي يتزعم حزب ليكود اليميني في الحصول على أغلبية حاكمة في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

وتوقعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أن تبقى أحزاب إسرائيل في الطريق المسدود. لكن استطلاعات لآراء الناخبين أجرتها القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث بعد انتهاء التصويت أظهرت أن حزب ليكود بزعامة نتنياهو متقدم على منافسه الرئيسي حزب أزرق أبيض بزعامة القائد العسكري السابق بيني جانتس. ومنحت الاستطلاعات الثلاثة ليكود والأحزاب اليمينية الدينية التي لها نفس التوجهات 60 مقعدا في الكنيسيت المؤلف من 120 مقعدا وهو ما يعني احتياج نتنياهو إلى مقعد واحد ليحوز الأغلبية.

وخلال الحملة الانتخابية تعهدت الأحزاب اليمينية والدينية بالانضمام إلى ليكود لتشكيل حكومة ائتلافية. وستعلن النتائج الفعلية والتي اختلفت في السابق عن الاستطلاعات يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم حزب ليكود إن نتنياهو سيعلن فوزه في الانتخابات.

وأضاف أن نتنياهو سيلقي "خطاب الفوز" في الساعة 2145 بتوقيت جرينتش في تل أبيب.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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