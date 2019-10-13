هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 09:35 م

المرشح قيس سعيد يحمل علم بلاده في تونس العاصمة يوم الاحد. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

من طارق عمارة وأنجوس ماكدوال

تونس (رويترز) - أظهر استطلاعان لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن المرشح المستقل قيس سعيد حقق فوزا كاسحا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت يوم الأحد لكن النتائج الرسمية لم تعلن بعد.

وأدلى التونسيون بأصواتهم يوم الأحد لاختيار رئيسهم المقبل في أحدث جولة ضمن سلسلة انتخابات اختبرت الديمقراطية الناشئة وشهدت رفض الناخبين للساسة التقليديين وسجن مرشح بارز لعدة أسابيع.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في الجولة الثانية الحاسمة يوم الأحد.

وفي جولة يوم الاحد، اختار الناخبون بين سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي الذي يواجه اتهامات بالفساد وذلك بعد تفوقهما على 24 منافسا آخرين في جولة الاقتراع الأولى الشهر الماضي.

وقال راديو موزاييك إف إم التونسي يوم الأحد إن استطلاعا للرأي أجرته شركة إمرود أشار إلى حصول سعيد على 72.53 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة ضد القروي الذي حصل على 27.47 في المئة.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت لاحق إن شركة سيجما لاستطلاعات الرأي أظهرت فوز سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9 في المئة بينما حصل القروي على 23.1 بالمئة.

وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت 57.6 في المئة على الأقل. وبلغ الإقبال في الجولة الأولى 45 في المئة فقط.

وفي مركز اقتراع بمنطقة التضامن العمالية في العاصمة تونس بدا أن هناك حماسا أكثر مما كان في الجولة الأولى أو الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي. وأعلن المسؤولون أن الإقبال يوم الاحد زاد على مثيله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفي الانتخابات البرلمانية.

وخارج المدرسة التي يصوت فيها الناخبون في منطقة التضامن وقف رجل وأخذ ينادي على المارة طالبا منهم ألا يصوتوا للقروي إلى أن طلب منه رجل شرطة التزام الهدوء.

وفي الداخل، قالت حنان مادوري (25 عاما) التي تعمل بتحويل المكالمات الهاتفية إنها ستصوت لسعيد، مشيرة إلى اتهامات الفساد ضد منافسه. وقالت إنها تريد أن تصوت لشخص جاد لا تشوبه شائبة.

وطرح المرشحان اختيارات مختلفة تماما للمنصب. ويتمتع سعيد الذي لم ينفق شيئا تقريبا على حملته الانتخابية بتأييد اليساريين والإسلاميين أيضا ويريد أن تنتهج بلاده شكلا من الديمقراطية المباشرة.

وتودد القروي للفقراء مبرزا على القناة التلفزيونية التي يملكها أعماله الخيرية لكنه جذب أيضا طبقة رجال الأعمال وبعض العلمانيين الذين يشعرون بالقلق من آراء سعيد المحافظة.

وقدم كل من المرشحين نفسه باعتباره من خارج النخبة السياسية التي يحملان عليها لفشلها في تحسين الاقتصاد التونسي أو وقف التدهور في مستوى المعيشة منذ ثورة 2011 التي كانت سببا في الديمقراطية وأوحت بانتفاضات "الربيع العربي".

وظهر الاستياء من النخبة السياسية في كل من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وانتخابات الأسبوع الماضي البرلمانية التي شهدت تراجع الأحزاب الرئيسية. وشهدت الانتخابات على الجانبين نجاح مرشحين مستقلين وسط إقبال منخفض.

* إقبال أكبر

وفي مواجهة مركز الاقتراع في منطقة التضامن جلس عثمان دبوسي (63 عاما) أمام الفواكه التي يبيعها قائلا إنه لن يدلي بصوته وإنه يفضل نظاما للحكم غير ديمقراطي. وقال دبوسي "هناك كثير من الفوضى في هذا البلد الذي يحتاج إلى رجل قوي".

وعلى مقربة وقفت مجندة وقد وضعت يدها على بندقيتها الهجومية وراحت تراقب مركز الاقتراع فيما يشير إلى هجمات المتشددين التي هزت تونس من وقت لآخر وهددت صناعة السياحة فيها وأثارت قلق الناخبين.

وألقي القبض على القروي في أغسطس آب وظل محتجزا بانتظار صدور حكم عليه في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي قبل أن يفرج عنه يوم الأربعاء. وينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وأيا كان من سيكسب السباق الرئاسي بجانب الائتلاف الحكومي الذي سيتشكل من البرلمان المنقسم فإنه سيواجه نفس المشكلات التي فشلت الحكومات السابقة في حلها: بطالة نسبتها 15 في المئة وتضخم نسبته 6.8 في المئة ودين عام كبير.

وعبرت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في تونس يوم الأحد عن القلق إزاء نزاهة الانتخابات بسبب احتجاز القروي معظم الفترة التي سبقتها.

وقال ليس كامبل رئيس بعثة المراقبة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي إن تكافؤ الفرص لم يتحقق في العملية الانتخابية، وهو ما كان عاملا مهما في الاقتراع.

وفي مركز اقتراع في منطقة البحيرة الراقية في شمال العاصمة حيث أدلي القروي بصوته قالت نجوى سالمي وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاما إنها قدمت من جامعتها في مدينة سوسة لاختيار الرئيس الجديد.

وأضافت "نريد رئيسا يحترم صلاحياته ولا يُقحم عائلته في الحكم مثلما فعل بن علي والسبسي".

وقالت نجوى إنها لم تصوت في الجولة الأولى ولا في انتخابات البرلمان "لكني اليوم أصوت لدعم مرشح يكون رئيسا لكل التونسيين ويكون عادلا".

(شارك في التغطية انجوس مكدوال ومحمد العرقوبي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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