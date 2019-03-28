هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 07:33 م

الجزائر (رويترز) - قال موقع تلفزيون النهار يوم الخميس إن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقال من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.

ونقل الموقع عن حداد قوله في خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ 28 مارس آذار إنه استقر "في ضميري ودون قيود، ترك رئاسة منتدى قادة الأعمال من الآن فصاعدا".

وأضاف أنه "حريص على الحفاظ على التماسك لا سيما استدامة منظمتنا".

وتمثل الاستقالة ضربة أخرى لدائرة بوتفليقة المقربة الآخذة في الانكماش. ويتعرض بوتفليقة لضغوط هائلة للاستقالة بعد أن دعا الجيش إلى إقالته وتخلى عنه حلفاؤه.

(تغطية صحفية لامين شيخي وهشام حاج علي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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