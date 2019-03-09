هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 11:34 م

تونس (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية إن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال يوم السبت بعد وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة.

وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.

ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية.

ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.

(تغطية إخبارية نيرة عبد الله-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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