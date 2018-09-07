استمرار إغلاق ميناء أم قصر بالعراق بسبب الاحتجاجات في البصرة
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منظر عام لميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة في العراق - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية إن ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق ظل مغلقا يوم الجمعة بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة في مدينة البصرة القريبة.
وكانت مختلف عمليات ميناء أم قصر قد عُلقت منذ يوم الخميس بعد أن أغلق المحتجون مدخله خلال الليل.
ويستقبل الميناء الذي يقع على مسافة 60 كيلومترا جنوبي البصرة شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الأغذية المستوردة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز