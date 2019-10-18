هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 02:37 م

دخان يتصاعد من مبنى بالقرب من بلدة رأس العين كما أمكن رؤيته من الجانب التركي على الحدود مع سوريا يوم الجمعة. تصوير: ستويان نينوف - رويترز

جيلان بينار (تركيا) (رويترز) - ترددت أصداء القصف في منطقة الحدود السورية التركية صباح الجمعة رغم وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام اتفقت عليه تركيا والولايات المتحدة، وقالت واشنطن إن الاتفاق يشمل فقط جزءا صغيرا من الأراضي التي تستهدف أنقرة السيطرة عليها.

وسمع صحفيو رويترز في منطقة الحدود دوي طلقات البنادق الآلية والقصف ورأوا في وقت مبكر يوم الجمعة الدخان يرتفع من بلدة رأس العين السورية الحدودية، وهي منطقة عمليات، لكن أصداء القتال تراجعت بحلول الضحى.

وتقضي الهدنة التي أعلن عنها يوم الخميس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقف مدته خمسة أيام من أجل السماح لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بالانسحاب من منطقة تسيطر عليها القوات التركية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن الهجمات استمرت بالطائرات والمدفعية على مواقعها وعلى أهداف مدنية أيضا. وكتب مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر "تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بمواصلة الهجوم على البلدة منذ الليلة الماضية".

ويهدف الاتفاق إلى تخفيف أزمة شهدت إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا متعجلا وغير متوقع بانسحاب أمريكي يقول منتقدوه إنه يرقى إلى التخلي عن الحلفاء الأكراد المخلصين الذين قاتلوا لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشاد ترامب بالاتفاق الذي قال إنه سينقذ "ملايين الأرواح". واعتبرت تركيا الاتفاق نصرا مؤزرا في حملتها للسيطرة على قطاع من الأراضي الواقعة على الحدود بطول مئات الكيلومترات وعمق 30 كيلومترا بما في ذلك بلدات كبيرة ومدن يسيطر عليها الأكراد.

لكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قال إن الاتفاق أقل من أن يحقق هذا الهدف وإنه يشمل فقط المنطقة التي تعمل فيها القوات التركية بالفعل.

ويبدو أن المقاتلين الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية والمعنيين بالانسحاب الوارد في الاتفاق يعتبرون أيضا أن الاتفاق يشمل منطقة صغيرة نسبيا.

وقال مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية لتلفزيون روناهي الكردي في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن القوات ستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن ذلك مقصور على المناطق الحدودية بين رأس العين وبلدة تل أبيض الواقعتين مباشرة على الحدود واللتين تبلغ المسافة بينهما 120 كيلومترا.

* روسيا وإيران تملآن الفراغ

مع ذلك فإن من المرجح أن تتحدد طموحات تركيا، بعد سحب القوات الأمريكية بالكامل وقوامها ألف جندي من شمال سوريا، بما إذا كان خصما واشنطن روسيا وإيران سيملآن الفراغ الناجم عن الانسحاب الأمريكي.

وبالفعل اتخذت قوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من موسكو وطهران مواقع بدعوة من القوات الكردية في الأراضي التي كانت تحميها واشنطن.

وأقر المبعوث الأمريكي جيفري بأن تركيا تتفاوض الآن مع موسكو ودمشق حول السيطرة على المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية والتي لم يشملها اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "كما تعلمون نحن أمام موقف (معقد) للغاية مع وجود عناصر من الجيش الروسي والسوري والتركي والأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية وبعض عناصر تنظيم الدولة الإسلامية كلهم يتحركون هنا وهناك بجموح شديد".

وأضاف "الآن الأتراك يجرون المناقشات الخاصة بهم مع الروس والسوريين في مناطق أخرى من شمال شرق (سوريا) وفي منبج إلى الغرب من نهر الفرات". وتابع "ما إذا كانوا سيضمون ذلك لاحقا إلى منطقة آمنة يسيطر عليها الأتراك هذا لم تتم مناقشته بأي قدر من التفصيل".

* رفع العقوبات

جاء في البيان الأمريكي التركي المشترك الذي صدر بعد المحادثات التي أجريت في أنقرة يوم الخميس أن واشنطن وأنقرة ستتعاونان في التصدي لمسألة مقاتلي الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم المحتجزين في السجون والمعسكرات، وهم مصدر قلق دولي كبير.

وقال بنس إن العقوبات الأمريكية التي فرضت يوم الثلاثاء سترفع بمجرد أن يصبح وقف إطلاق النار دائما.

وفي واشنطن، قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين انتقدوا إدارة ترامب لتقاعسها عن منع الهجوم التركي في المقام الأول، يوم الخميس إنهم سيمضون قدما في تشريع لفرض عقوبات على تركيا.

وبدأ الهجوم التركي بعد أن سحب ترامب القوات الأمريكية إثر مكالمة هاتفية مع أردوغان في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وفجر الهجوم أزمة إنسانية جديدة في سوريا مع فرار 200 ألف مدني حسب تقديرات الصليب الأحمر، ومخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في السجون الكردية، وأزمة سياسية داخلية لترامب.

وتقول تركيا إن المنطقة الآمنة ستفتح مجالا أمام عودة ما يقدر بمليوني لاجئ سوري تستضيفهم في أراضيها إلى بلادهم وإنها ستبعد عن الحدود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية لصلاتها مع المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

وقال مسؤول تركي لرويترز إن أنقرة حصلت على "ما أردناه بالضبط" من المحادثات مع الولايات المتحدة.

(شارك في التغطية دارين باتلر وعلي كوجوك جوشمن في اسطنبول - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي ‭ ‬)

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