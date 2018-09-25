محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 03:35 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:35

صورة من أرشيف رويترز لرئيس جنوب السودان سلفا كير (إلى اليمين) يتحدث مع زعيم المعارضة ريك مشار في الخرطوم. (reuters_tickers)