اشتعال النار في مبنى الإدارة المحلية بالبصرة
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رجال إطفاء يحاولون إخماد النار في مبنى الادارة المحلية بالبصرة يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - ذكرت مصادر من الجيش والشرطة أن النار اشتعلت في مبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة النفطية في جنوب العراق عصر يوم الخميس.
وتعرض عدد من المباني الحكومية لهجمات خلال احتجاجات عنيفة تجتاح المدينة منذ أيام وامتدت إلى ميناء أم قصر القريب.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز