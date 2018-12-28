اعتقال تسعة من قادة المعارضة السودانية قبيل احتجاجات

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 09:44 ص

محتجون خلال مظاهرة في الخرطوم يوم 25 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: محمد نور الدين عبدالله - رويترز

الخرطوم (رويترز) - قالت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان إن السلطات السودانية ألقت القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة كانت متوقعة بعد صلاة الجمعة.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة. وكشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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