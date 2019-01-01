افتتاح مطار رامون الإسرائيلي قرب إيلات في 22 يناير

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 12:08 م

منظر عام لمطار رامون يوم 13 يونيو حزيران 2018. تصوير: عمير كوهين - رويترز

القدس (رويترز) - قالت سلطة المطارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن من المتوقع افتتاح ثاني مطار دولي بإسرائيل قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر في 22 يناير كانون الثاني.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطارات ليزا دفير إن العمل سيبدأ تدريجيا في مطار رامون الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار والواقع في صحراء النقب، إذ سيبدأ برحلات داخلية قبل السماح برحلات دولية في مارس آذار على الأرجح.

وأشارت إلى أن افتتاح المطار استغرق وقتا أطول من المقرر من أجل مضاعفة مساحات الانتظار بحيث تستوعب 60 طائرة وإطالة المدرج إلى 3.6 كيلومتر لاستيعاب الطائرات الكبيرة الحجم.

وقالت المتحدثة "إسرائيل لم يكن لديها مطار دولي ثان"، مشيرة إلى الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عام 2014 حين استهدفت صواريخ مطار بن جوريون في تل أبيب مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات لبضعة أيام.

وتأمل إسرائيل أن يساعد المطار الجديد في تعزيز السياحة إلى إيلات.

وسيستقبل مطار رامون في البداية أكثر من مليوني مسافر سنويا، ومن المزمع توسعته ليستقبل 4.5 مليون مسافر.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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