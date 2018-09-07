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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 09:42 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:42

محتجون عراقيون بالقرب من مقر القنصلية الايرانية المشتعل في البصرة يوم الجمعة. تصوير: عصام السوداني - رويترز.

من عارف محمد وراية الجلبي

البصرة (العراق) (رويترز) - اتسعت الاضطرابات في جنوب العراق يوم الجمعة احتجاجا على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية في البلاد، حيث اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في البصرة بينما احتجز آخرون موظفين رهينتين في منشأة نفطية قريبة.

وبعد خمسة أيام من المظاهرات التي شهدت سقوط قتلى وإحراق مبان حكومية، اقتحم المحتجون مقر القنصلية ونهبوه وهتفوا بشعارات تندد بما يراه الكثيرون نفوذا إيرانيا على الأحزاب السياسية في العراق.

وقالت مصادر أمنية إن القنصلية كانت خاوية عندما اقتحمها المتظاهرون.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ندد "بالاعتداء الهمجي" علي القنصلية الايرانية، مذكرا "بالمسؤولية الحساسة للحكومة العراقية في حماية الاماكن الدبلوماسية، ومطالبا بإنزال أشد العقوبات بحق الضالعين في الاعتداء".

وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة دخلت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل الروسية على بعد 65 كيلومترا شمال غربي المدينة.

وقال مصدر في لوك أويل ومصدر في شرطة الطاقة إن المحتجين احتجزوا اثنين من الموظفين العراقيين رهينتين.

وقال المصدر في لوك أويل إن الحقل ينتج ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا من الخام وإن تعطل العمل لثلاثة أيام سيكون كافيا لإغلاق الحقل بالكامل.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ يوم الاثنين في البصرة التي يقطنها نحو مليوني شخص. ويشكو المحتجون من انهيار البنية التحتية مما تركهم بدون كهرباء أو مياه شرب نظيفة في حرارة الصيف.

ومنذ ذلك الحين قُتل 11 شخصا على الأقل معظمهم في اشتباكات مع قوات الأمن.

وصعد المحتجون احتجاجاتهم يوم الخميس بإغلاق ميناء أم قصر الميناء البحري الرئيسي للعراق على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة.

وقال مسؤولون محليون ومصادر أمنية إن الميناء ظل مغلقا يوم الجمعة. ولم تتأثر صادرات البلاد النفطية التي تتم عبر منصات بحرية.

ووقعت احتجاجات أصغر أيضا يوم الجمعة في مدن أخرى بينها كربلاء وبغداد.

واجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة وقال إنه يتابع تحقيقا في سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات. وتحت ضغط لتخصيص مزيد من التمويل لإصلاح الخدمات العامة في البصرة قال العبادي إنه سيتم صرف الأموال التي جرى تخصيصها سابقا.

وفشل السياسيون العراقيون حتى الآن في الاتفاق على حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في مايو أيار. واجتمع البرلمان الجديد أخيرا يوم الاثنين للمرة الأولى لكنه أخفق في الاتفاق على رئيس له ناهيك عن تسمية رئيس الوزراء الجديد.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز