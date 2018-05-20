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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 08:22 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:22

محتجون مؤيدون للفلسطينيين خلال مسيرة في الدار البيضاء يوم الاحد. تصوير: يوسف بودلال - رويترز.

من زكية عبد النبي

الدار البيضاء (المغرب) (رويترز) - تظاهر آلاف المغاربة في شوارع مدينة الدار البيضاء يوم الأحد احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وردد المتظاهرون هتافات "الموت لإسرائيل" ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" داعين الى مقاطعة اسرائيل ومنددين "بالصمت والتخاذل العربي".

ويبدو أن معظم المشاركين في المظاهرة من الإسلاميين إذ كانت النساء يرتدين الحجاب ويمشين في مسيرة منفصلة عن الرجال.

وفتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس يوم 14 مايو أيار بعد أن نقلتها من تل أبيب، في تراجع عن سياسة اتبعتها واشنطن منذ عقود، وهو ما أسعد الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين.

ويعد وضع القدس أحد أكبر العقبات في سبيل الوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون، ومعهم دعم دولي كبير، أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر إسرائيل كل المدينة، بما في ذلك القطاع الشرقي الذي ضمته إليها بعد حرب عام 1967، عاصمة لها. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب أن يتشارك الطرفان في وضع الحدود النهائية للمدينة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس. وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه حماس.

ودعا الى المظاهرة "الائتلاف المغربي من أجل فلسطين" الذي يضم عدة جمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالاضافة الى جماعة العدل والاحسان الاسلامية، التي يُنظر إليها على أنها أقوى جماعة معارضة في المغرب من حيث القدرة على حشد مؤيديها في الشارع، وعدد من الاحزاب السياسية المغربية.

وشارك في المسيرة التي وصفها المنظمون بالمليونية مغاربة من مختلف أقاليم وجهات المملكة. وقال مصدر أمني لرويترز إن عدد المشاركين لا يتجاوز 80 ألف متظاهر.

وقال المتحدث باسم جماعة العدل والاحسان لرويترز "هذه المسيرة تعتبر من المسيرات المغربية المليونية للتضامن مع القضية الفلسطينية".

وأضاف أن المسيرة جاءت "في سياق ما تعيشه فلسطين من حراك قوي جدا بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة وبمناسبة ما تعرض له اخواننا على يد العدو الصهيوني في الاحتجاجات على نقل السفارة الامريكية إلى القدس".

من جهته قال الناشط الحقوقي خالد السفياني "هناك مؤامرة دولية بين دونالد ترامب وبعض الانظمة العربية الخائنة من أجل بيع القدس ... إنها صفقة القرن أول خطوة فيها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في محاولة لتهويدها ومحاولة احتلالها بالكامل بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية."

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز