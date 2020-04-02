هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 10:02 م

رجل فلسطيني يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقطاع غزة يوم 22 مارس آذار 2020. تصوير: محمد سالم - رويترز.

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - مددت الأراضي الفلسطينية الطوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بعدما قال متحدث باسم الحكومة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 160 إصابة.

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تويتر "مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشى فيروس الكورونا".

وأضاف "التزامنا انعكاس للوطنية والانتماء ولحماية أبناء شعبنا الفلسطيني. إخلاء الشوارع لفترة زمنية محددة خير من إخلاء البيوت من أصحابها نهائيا وبلا رجعة".

وكان كمال الشخرة المسؤول في وزارة الصحة قد قال في الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في رام الله في وقت سابق يوم الخميس "الحالات الجديدة التي تم تسجليها هي لعاملين داخل الخط الأخضر (إسرائيل) ومنطقة عطروت تحديدا ومخالطين لهم"

وأوضح الشخرة أن وزارة الصحة بدأت بأخذ عينات عشوائية من جميع مناطق الضفة الغربية.

وقال "قمنا بسحب 2000 عينة حتى هذا الصباح العملية مستمرة حتى نصل إلى 3000 عينة هذه العينات لحد اللحظة... تم فرز 950 عينة جميعها سلبية".

واستعرض الشخرة الإمكانيات الصحية الفلسطينية وقال إن لدى الوزارة حاليا 215 جهاز تنفس وهي بانتظار وصول 250 جهازا خلال الأيام القادمة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي حالة وفاة بسبب الفيروس لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بعد اجتماعه مساء يوم الخميس مع قادة الأجهزة الأمنية بحضور وزيري الصحة والعمل "طلبنا من الجانب الإسرائيلي إجراء فحصوات للعمال قبل عودتهم".

وأضاف في بيان "أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لنتمكن من فحصهم والسيطرة على هذا الخطر".

وتابع قائلا "علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل آلاف الإصابات في إسرائيل".

وقال "الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي فيروس كورونا هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء".

وأعلنت إسرائيل وفاة ما لا يقل عن 29 شخصا بفيروس كورونا وإصابة أكثر من 6200. وفرضت السلطات قيودا مشددة لاحتواء تفشي الفيروس أبقت الإسرائيليين في المنازل وأجبرت الشركات على غلق أبوابها مما دفع معدل البطالة للصعود بشدة ليتجاوز 24 بالمئة.

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا شملت إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة وكذلك الحد من الحركة بين المحافظات الفلسطينية.

ويخشى مسؤولون في قطاع الصحة أن تسبب عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين من إسرائيل زيادة في عدد المصابين في ظل انتشار الفيروس في إسرائيل.

وقال الشخرة إن هناك 60 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل سيعودون خلال أيام طالبا منهم الالتزام بالحجر المنزلي.

وأضاف "يجب الالتزام بالتعليمات كاملة وإلا سنكون أمام كارثة على مستوى كل فلسطين".

وقرر رئيس الوزراء تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات لتنحصر ما بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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