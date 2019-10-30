هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 02:28 م

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي في عمان يوم 19 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد حمد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة استدعت سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على رفض إسرائيل إطلاق سراح أردنيين تقول عمان إنهما محتجزان بصورة غير قانونية منذ شهور ودون توجيه اتهامات لهما.

وأضاف الصفدي في تغريدة على تويتر أنه يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي "اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر". وأشار إلى أن استدعاء السفير يعد خطوة أولى لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إن المحتجزين من المشتبه بهم في مخالفات أمنية. لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وألقي القبض على هبة (24 عاما) في أغسطس آب بعد عبورها إلى الضفة الغربية المحتلة لحضور حفل زفاف عائلي ولم توجه إليها اتهامات حتى الآن. وبدأت فيما بعد إضرابا عن الطعام ونقلت للمستشفى بعد تدهور صحتها.

ووصف الصفدي الاعتقال الإداري للأردنيين في إسرائيل بأنه "لاقانوني" وتعهد بأن تتخذ بلاده "جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت حوتوفلي إن إسرائيل من حقها احتجاز الاثنين.

وأضافت "إذا ارتكب أحد مخالفة أمنية فمن واجبنا كدولة اعتقاله وتوضيح الأمور".

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بالأساس ضد الفلسطينيين الذين تشتبه بأنهم يقومون بأنشطة مناهضة لها.

وتقول إن الإجراء الذي تدينه جماعات حقوق الإنسان يستهدف الحيلولة دون وقوع المزيد من العنف في القضايا التي لا تكون الأدلة فيها كافية للمحاكمة أو عندما يمكن للإجراءات القضائية الكشف عن هوية مخبرين سريين.

ولا تحظى معاهدة السلام مع إسرائيل بشعبية في أوساط الشعب الأردني، حيث ينتشر تأييد الفلسطينيين على نطاق واسع. وكثير من سكان المملكة البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة من أصل فلسطيني.

(تغطية صحفية من عمان سليمان الخالدي من عمان وجيفري هيلر من القدس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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