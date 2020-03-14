هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 07:50 م

عمان (رويترز) - قال الأردن إنه سيوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء في الوقت الذي شدد فيه القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم السبت في بيان صحفي أنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين وإغلاق جميع المواقع السياحية والرياضات ودور السينما أيضا.

وسجل الأردن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تلقت العلاج وغادرت المستشفى يوم الجمعة لكنه يشعر بقلق من سرعة انتشار الفيروس في البلدان المجاورة.

وقد أغلق حدوده بالفعل مع مصر والعراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقال الأردن إنه سيتم استثناء حركة الشحن التجاري من قرار إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات لضمان توافر السلع والبضائع.

ودعا الرزاز المواطنين إلى البقاء في بيوتهم بقدر الإمكان وأضاف أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب طبيعة هذا الوباء العالمي غير المسبوقة.

وقال الرزاز "نحن لسنا بمعزل عما يحدث في العالم والأمور من حولنا من سيء إلى أسوأ" مضيفا أنه ستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري للبت بتمديدها أو إيقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها الأردن أيضا حظر الصلاة بالمساجد والكنائس في كل أنحاء الأردن ووقف كل زيارات المستشفيات والسجون.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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