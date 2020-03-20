هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 09:22 م

شرطي يضع كمامة في عمان يوم الجمعة. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظر التجول ابتداء من يوم السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى وذلك في محاولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر الذي سيطبق في جميع أنحاء البلاد يسري من الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما طارئا يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطات هائلة تتجاوز الحريات المدنية والسياسية.

وعزل الجيش العاصمة عمان عن باقي أنحاء المملكة يوم الخميس مما يعني فرض إغلاق على السكان الذين يبلغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 85 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق الرحلات الجوية الدولية منذ يوم الثلاثاء.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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