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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 11:22 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:22

سيارة إسعاف وسيارة شرطة في أحد شوارع مدينة السلط الأردنية يوم السبت. تصوير محمد حامد - رويترز.

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) - قال الأردن يوم السبت إن أربعة أشخاص قتلوا أثناء مداهمة الشرطة لمنزل يؤوي مسلحين يشتبه بأنهم وراء هجوم بقنبلة على سيارة شرطة يوم الجمعة.

واقتحمت قوات الأمن مبنى في مدينة السلط كان المشتبه بهم يختبئون به. ويعتقد أن المسلحين زرعوا القنبلة محلية الصنع التي أدت إلى مقتل شرطي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم إلى الآن في عملية ما زالت جارية ضد خلية تختبئ في مبنى بوسط مدينة السلط على بعد نحو 30 كيلومترا غربي عمان.

وأضافت أن المتهمين رفضوا تسليم أنفسهم لقوات الأمن وفجروا جزءا من المبنى الواقع أعلى أحد التلال.

وقالت غنيمات في وقت لاحق إن قوات الأمن تحركت للسيطرة على الموقع ومعرفة ما إذا كان هناك أي مدنيين محتجزين رهائن.

وسمع شهود أصوات انفجارات عالية قرب الموقع. وقال مصدر أمني إنها أصوات شحنات ناسفة قامت الشرطة بتفجيرها مع إطباقها على المسلحين.

كانت الشرطة قالت في وقت سابق إن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى في بلدة الفحيص نجم عن اسطوانة غاز.

وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة من قرب المبنى الواقع في منطقة سكنية بالسلط أغلقتها الشرطة.

ويستهدف متشددون الأردن منذ فترة طويلة. وشهدت المملكة عددا من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية.

وأُعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الأمن منذ بداية العام بعد تحذيرات من احتمال أن يشن متعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية هجمات انتقامية بعد طرد التنظيم من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

ويقول دبلوماسيون غربيون ومصادر في المخابرات إن الأردن يلعب دورا بارزا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويقدم له دعما عسكريا ولوجيستيا وفي مجال المخابرات.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية -)

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رويترز