هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 05:08 م

طبيبان أردنيان بالقرب من عيادة متنقلة في عمان يوم 30 مارس اذار 2020. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال متحدث حكومي باسم الحكومة إن الأردن سيواصل فرض حظر التجول الليلي اليومي حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها وإتاحة المزيد من حرية التنقل.

وقال المتحدث أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء الذي فرض حظرا للتجول في 21 مارس آذار بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة سيواصل فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن الأردن احتوى تفشي الفيروس لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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