هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 05:34 م

طبيبان أردنيان بالقرب من عيادة متنقلة في عمان يوم 30 مارس اذار 2020. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الأربعاء إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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