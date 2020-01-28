هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:06 م

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي في عمان يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: محمد حامد - رويترز

(رويترز) - قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يوم الثلاثاء إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

وقال الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام التي اقترحتها إدارته "الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب".

ودعا الصفدي إلى إجراء مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حماية مصالح الأردن وحذر من "التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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