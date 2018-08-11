الأردن يقول ثلاثة أشخاص قتلوا في مداهمة الشرطة لمنزل يؤوي مسلحين
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سيارة إسعاف وسيارة شرطة في أحد شوارع مدينة السلط الأردنية يوم السبت. تصوير محمد حامد - رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال الأردن يوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا أثناء مداهمة الشرطة لمنزل يؤوي مسلحين يشتبه بأنهم وراء هجوم بقنبلة على سيارة شرطة.
واقتحمت قوات الأمن مبنى في مدينة السلط كان المشتبه بهم يختبئون به. ويعتقد أن المسلحين زرعوا القنبلة محلية الصنع التي أدت إلى مقتل شرطي يوم الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم إلى الآن في عملية ما زالت جارية ضد خلية تختبئ في مبنى بوسط مدينة السلط على بعد نحو 30 كيلومترا غربي عمان.
ورفض المتهمون تسليم أنفسهم لقوات الأمن وفجروا جزءا من المبنى الواقع أعلى أحد التلال.
كانت الشرطة قالت في وقت سابق إن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى في بلدة الفحيص نجم عن اسطوانة غاز.
وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة من قرب المبنى الواقع في منطقة سكنية بالسلط أغلقتها الشرطة.
ويستهدف متشددون الأردن منذ فترة طويلة. وشهدت المملكة عددا من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز