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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 09:56 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:56

سيارة إسعاف وسيارة شرطة في أحد شوارع مدينة السلط الأردنية يوم السبت. تصوير محمد حامد - رويترز. (reuters_tickers)