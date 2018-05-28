الأردن: أمريكا وروسيا تتفقان على "ضرورة" الحفاظ على الهدنة في جنوب سوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مراقب تابع للأمم المتحدة يستخدم النظارة المكبرة لمتابعة الوضع بالقرب من الحدود مع سوريا في الجولان المحتلة من قبل إسرائيل يوم 11 مايو أيار 2018. تصوير: باز راتنر - رويترز(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال الأردن يوم الاثنين إنه يناقش التطورات في جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" التي أقيمت العام الماضي بعد جهود وساطة منها وساعدت في الحد من العنف.
وقال مسؤول كبير لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن الدول الثلاث التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة "لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا".
وقلصت الهدنة، وهي أول مسعى أمريكي لحفظ السلام في الحرب السورية في عهد الرئيس دونالد ترامب، العنف في منطقة حساسة على وجه الخصوص تشمل أراضي سورية على الحدود مع إسرائيل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز