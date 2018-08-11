الأردن: عبوة ناسفة بدائية الصنع هي السبب في انفجار قتل شرطيا
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عمان (رويترز) - قالت الشرطة الأردنية يوم السبت إن التحقيقات أظهرت أن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت قرب سيارة فان تابعة للشرطة وكانت السبب في انفجار قتل شرطيا وأصاب ستة آخرين يوم الجمعة.
وكان الشرطة قالت يوم الجمعة إن عبوة غاز داخل السيارة الفان كانت سبب الانفجار الذي وقع قرب مكان مخصص لانتظار سيارات دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بالقرب من موقع مهرجان موسيقي في منطقة الفحيص خارج عمان.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصرارا على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين".
ومثل هذه الوقائع نادرة في الأردن لكن إسلاميين متطرفين يستهدفون منذ وقت طويل البلاد التي تفرض إجراءات أمن محكمة وتعد حليفا إقليميا قويا للولايات المتحدة ووقعت معاهدة سلام مع إسرائيل.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز