الأردن: قوات الأمن تنتشل جثث ثلاثة متشددين بعد هجوم على مبنى

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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 09:38 ص 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:38

سيارة إسعاف وسيارة شرطة في أحد شوارع مدينة السلط الأردنية يوم السبت. تصوير محمد حامد - رويترز (reuters_tickers)