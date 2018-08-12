الأردن: قوات الأمن تنتشل جثث ثلاثة متشددين بعد هجوم على مبنى
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سيارة إسعاف وسيارة شرطة في أحد شوارع مدينة السلط الأردنية يوم السبت. تصوير محمد حامد - رويترز(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية إن قوات الأمن انتشلت يوم الأحد جثث ثلاثة يعتقد أنهم متشددون من داخل مبنى انهار جزء منه بمدينة في وسط الأردن بعد تبادل لإطلاق نار.
وداهمت قوات الأمن المبنى بحثا عن المسؤولين عن هجوم بقنبلة استهدف سيارة فان تابعة للشرطة يوم الجمعة كانت تقوم بتأمين مهرجان موسيقي.
وقالت غنيمات لرويترز إن قوات الأمن ضبطت "أسلحة أتوماتيكية ولا تزال العملية مستمرة."
وقُتل أربعة أفراد أمن خلال تبادل لإطلاق النار مساء السبت مع المشتبه بهم بعد محاصرتهم داخل مبنى في مدينة السلط.
ولم يتضح عدد المتشددين الذين تحصنوا بالمبنى الواقع في منطقة سكنية لكن قوات الأمن قالت إنها اعتقلت ثلاثة منهم أحياء. وقالت غنيمات إن المتشددين نسفوا جزءا من المبنى.
وشهد الأردن عدة أحداث في السنوات القليلة الماضية لكنه ظل بمنأى نسبيا عن الانتفاضات والحروب الأهلية وهجمات المتشددين الإسلاميين التي اجتاحت الشرق الأوسط منذ عام 2011.
ويستهدف متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتشددين المملكة وهي حليف قديم للولايات المتحدة ويقضي عشرات منهم عقوبات في سجونها في الوقت الراهن.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز