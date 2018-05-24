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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 11:20 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:20

ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل بالقدس خلال افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس يوم 14 مايو أيار 2018. تصوير: رونين زفولون - رويترز.

القاهرة (رويترز) - استنكر الأزهر بشدة يوم الخميس صورة ظهر فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل وأمامه لوحة ضمت بناء للهيكل اليهودي مكان قبة الصخرة، وشدد على أن القدس ستظل عاصمة للدولة الفلسطينية وأن المسجد الأقصى "دونه أرواح المسلمين".

وقال بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الأزهر تابع "باستنكار شديد الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى بالهيكل المزعوم".

وشدد البيان على أن "هذا التصرف غير المسؤول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم".

ومضى بيان الأزهر قائلا "مثل هذه التجاوزات المقيتة لن تغير من التاريخ شيئا وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين".

وكان فريدمان قد أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة بعد نشر الصورة التي ظهر فيها وأمامه لوحة تضم بناء للهيكل اليهودي مكان قبة الصخرة. لكن السفارة الأمريكية أصدرت بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن السفير لم يكن يعلم بوجود اللوحة أمامه وقت التقاط الصورة.

وأضاف بيان السفارة أن "السياسة الأمريكية واضحة تماما: نحن ندعم الوضع القائم في الحرم الشريف/جبل الهيكل".

ودعا محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية الحكومات والمنظمات والشعوب العربية والإسلامية للرد على ما وصفه بتطاول فريدمان على العقيدة الإسلامية.

واعتبر المسؤول الفلسطيني الصورة تحريضا "إجراميا" على هدم المسجد الأقصى وتبنيا "واضحا لمزاعم المتطرفين اليهود وخزعبلاتهم الخرافية حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس".

وجاء نشر الصورة بعد أيام من احتفال بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وسط استنكار عربي وعالمي.

وحذر بيان الأزهر من أن "الصمت على هذه الانتهاكات المستمرة يهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها".

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز