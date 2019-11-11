هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 08:48 ص

الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 17 فبراير شباط 2019. صورة لرويترز من وكالة الأنباء العربية السورية لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل

موسكو (رويترز) - قال الرئيس السوري بشار الأسد إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.

أدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها يوم الاثنين قناة (آر.تي) التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزا ساحقا، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.

وقال الأسد "كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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