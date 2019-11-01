هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 01:45 ص

الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة لمحافظة إدلب في صورة بتاريخ 22 اكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء. لم تتمكن رويترز من التحقق من مصدر مستقل من صحة الصورة.

عمان (رويترز) - قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس إن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية لكنه أشار إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود لإقامة "منطقة آمنة" على الحدود هي خطوة تساعد دمشق على تحقيق هذا الهدف.

وقال الأسد الذي ظل ممسكا بزمام السلطة في دمشق خلال سنوات الحرب الأهلية الثماني بفضل دعم روسيا وإيران "هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء... لكنها تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير هذه المنطقة في القريب الذي نتمنى أن يكون قريبا.. عاجلا".

وتوصلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى اتفاق مع دمشق لاتخاذ مواقع قرب الحدود بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع أكتوبر تشرين الأول سحبه قواته من شمال شرق سوريا. ومهد القرار الطريق لهجوم تركي على الأكراد، مما جعلهم يشعرون بأن الولايات المتحدة تخلت عنهم.

وقال الأسد إن دمشق لن تطلب على الفور من الأكراد التخلي عن أسلحتهم عندما تدخل مناطقهم في إطار اتفاق نهائي معهم من شأنه أن يعيد سيطرة الدولة على الأرض التي يسيطرون عليها الآن.

وأضاف "هناك مجموعات مسلحة، لا يمكن أن ننتظر منها تسليم السلاح مباشرة. لن نطلب منهم هذا الشيء، فنحن أيضا يجب أن تكون سياستنا تدريجية وعقلانية وتأخذ بالاعتبار الوقائع، لكن الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق، وهو سيطرة الدولة كاملة".

وبفضل الدعم الأمريكي، تمكنت القوات التي يقودها الأكراد وتمثل المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية خلال السنوات الأربع الماضية من انتزاع السيطرة على كثير من مناطق شمال شرق سوريا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن الغضب يزداد بين السكان الذين يغلب عليهم العرب من الإدارة التي يهيمن عليها الأكراد في شرق سوريا.

وقال الأسد أيضا إن قرار ترامب الأسبوع الماضي الإبقاء على عدد محدود من القوات الأمريكية في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا حيث يوجد النفط أظهر أن واشنطن قوة استعمارية سترحل لا محالة إذا قاومها السوريون مثلما "حصل في العراق".

(تغطية إخبارية سليمان الخالدي - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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