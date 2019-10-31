هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 09:26 م

الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة لمحافظة إدلب في صورة بتاريخ 22 اكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء. لم تتمكن رويترز من التحقق من مصدر مستقل من صحة الصورة.

عمان (رويترز) - قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس إن هدف بلاده النهائي هو استعادة سلطة الدولة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية لكنه أشار إلى أن ذلك سيحدث بالتدريج.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود لإقامة "منطقة آمنة" على الحدود هي خطوة تساعد دمشق على تحقيق هذا الهدف.

وقال الأسد إن الدولة لن تطلب من الأكراد تسليم أسلحتهم على الفور عندما يدخل الجيش لمناطقهم بموجب اتفاق نهائي معهم يعيد سيطرة الدولة على تلك المناطق.

(تغطية إخبارية سليمان الخالدي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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