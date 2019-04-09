هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 04:10 م

امرأة من عرب إسرائيل قبل الادلاء بصوتها في الانتخابات في أم الفحم يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز.

أم الفحم (إسرائيل) (رويترز) - أرسل حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراقبين مزودين بكاميرات مخبأة في أجسادهم إلى عدد من لجان الاقتراع في مناطق غالبية سكانها من العرب في يوم الانتخابات في إسرائيل يوم الثلاثاء في خطوة أدانها ساسة عرب باعتبارها ترهيبا للناخبين.

وأكدت الشرطة، لدى سؤالها عن استخدام الكاميرات في لجان الاقتراع، وقوع "ما يشتبه في أنها عدة مخالفات" في الشمال حيث يقيم العديد من عرب إسرائيل الذين يمثلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل.

ودافع نتنياهو، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديد بينه وبين منافسه الرئيسي المنتمي لتيار الوسط، عن التصوير قائلا إن الكاميرات يجب أن توضع في مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء البلاد.

وأثار نتنياهو غضب زعماء عرب إسرائيل في عام 2015 عندما قال إن العرب يتدفقون "بأعداد كبيرة" على لجان الاقتراع. وقال المحللون إن التصريح كان محاولة لتشجيع قاعدته من التيار اليميني على المشاركة وإنها زادت من حالة انعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين العرب.

وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي إن وضع الكاميرات إجراء غير قانوني وإنها تمثل محاولة مباشرة لتخريب حرية التصويت.

وفي مثل هذه الانتخابات التي تشتد فيها المنافسة قد يكون إقبال العرب عاملا رئيسيا. فالعديد منهم أغضبهم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الصادر في عام 2018 وينص على أن اليهود وحدهم لهم حق تقرير المصير في البلاد. وأيد نتنياهو القانون.

وقال مسؤولون عرب في مراكز الاقتراع في العديد من البلدات العربية في الشمال إن الكاميرات لا تصور ما وراء الستائر لكنها مثبتة في قمصان ممثلي حزب ليكود وعدساتها ظاهرة للعيان.

وجاءت الشكاوى من مراكز اقتراع في الأماكن التي أغلب سكانها من العرب. ورد متحدث باسم حزب ليكود عما إذا كان الممثلون الذين يحملون كاميرات أرسلوا كذلك إلى المراكز التي يهيمن عليها اليهود قائلا إنه لا يعلم.

وقال رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل القاضية حنان ميلتسر إنها على علم بالشكاوى بشأن "الكاميرات المخبأة" لكن تم التوضيح بأنه لا يتم تصوير الناخبين وهم يدلون بأصواتهم.

وقالت إن من الممنوع التصوير داخل مراكز الاقتراع ما لم يكن هناك مخاوف من "وقوع ضرر كبير" على العملية الانتخابية.

وقال أحمد جمال (30 عاما) وهو يدلي بصوته في بلدة أم الفحم في وقت لاحق "لا أعرف ما الذي يريدونه، ربما كانوا يريدون إبطال الأصوات هنا".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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