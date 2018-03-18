الأكراد يتحدثون عن مرحلة جديدة في الحرب على قوات تركيا في عفرين
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قوات تركية وعناصر من الجيش السوري الحر في عفرين يوم الاحد. تصوير: خليل عشاوي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - أشارت الإدارة الكردية في منطقة عفرين السورية يوم الأحد إلى أن القوات التي يغلب عليها الأكراد وتقاتل الجماعات المدعومة من تركيا في المنطقة ستتحول من المواجهة المباشرة إلى أساليب الكر والفر.
وقال عثمان شيخ عيسى الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لعفرين في بيان نقله التلفزيون "قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين. وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة. هذا يعني بأن إعلان النصر من قبل إردوغان وأزلامه لن يكون إلا ذر الغبار في عيون الرأي العام التركي والعالمي".
وتابع "ستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز