هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 01:15 ص

القاهرة (رويترز) - سقطت أمطار غزيرة يوم الثلاثاء على أجزاء من مصر وقالت الحكومة إنها قررت إغلاق المدارس والجامعات في ثلاث محافظات من بينها القاهرة يوم الأربعاء نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.

وقال بيان الحكومة "بناء على تقارير... من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا (الأربعاء) على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".

وقالت مصادر في محافظة السويس شرقي القاهرة إن الأمطار الغزيرة تسببت يوم الثلاثاء في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور. وأضافت أنه جار إنقاذ سيارات عالقة في الطريق.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير معاذ عبد العزيز)

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