هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 06:37 م

أطفال من النازحين بالقرب من معسكر في أعزاز بسوريا يوم 13 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

جنيف (رويترز) - تجري الأمم المتحدة محادثات مع تركيا لتعزيز تدفقات المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا والسماح بإجلاء المزيد ممن يحتاجون لمساعدة طبية عاجلة مثل الأطفال الموضوعين في الحضانات وذلك في وقت يقترب فيه القصف.

وهناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص محاصرون في شمال غرب سوريا بين الحدود التركية والقوات الحكومية السورية التي تتقدم لمحاولة استعادة السيطرة على محافظة إدلب آخر معقل كبير للمعارضين.

وقال مارك كاتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة المعني بأزمة سوريا إن القتال يقترب الآن "بشكل خطير من المنطقة التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص في خيام وملاجئ مؤقتة".

وقال كاتس للصحفيين "نتحدث مع السلطات التركية حول سبل زيادة المساعدة التي تعبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)

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