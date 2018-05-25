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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 11:27 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:27

مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف يوم 26 أبريل نيسان 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)