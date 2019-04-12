هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 10:36 ص

جنيف (رويترز) - دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان يوم الجمعة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق يوم الجمعة إنه يتعين على السلطات السودانية إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم احتجاجات سلمية والتحقيق بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر كانون الأول.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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