هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 12:24 م

بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية في جنيف يوم 11 يونيو حزيران 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز

جنيف (رويترز) - دعا بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية يوم الخميس الحكومات للمساعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل أجنبي محتجزين بين 75 ألف شخص في مخيم الهول بشمال شرق سوريا بعد الفرار من آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مومسيس في إفادة في جنيف "يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما يحقق أفضل مصلحة للطفل".

وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحلول "بغض النظر عن عمر أو جنس الأطفال أو أي تصور بشأن انتماء الأسرة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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