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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 12:09 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:09

ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)