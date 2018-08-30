الأمم المتحدة تخشى استخدام أسلحة كيماوية في إدلب
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ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - دعت الأمم المتحدة يوم الخميس روسيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندلاع معركة في محافظة إدلب السورية ستؤثر على ملايين المدنيين وقد يستخدم فيها الجانبان غاز الكلور.
وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للصحفيين إن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب يتركزون في إدلب بينهم ما يقدر بنحو عشرة آلاف "إرهابي"، لكنه قال إن من الأفضل إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين بدلا من الدخول في معركة قد تتحول إلى "كارثة محققة".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز