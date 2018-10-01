الأمم المتحدة تدعو أطراف نزاع الصحراء الغربية لعقد محادثات جديدة في ديسمبر
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جنيف (رويترز) - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن المنظمة الدولية دعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، إلى إجراء محادثات في جنيف في شهر ديسمبر كانون الأول بشأن الصراع الدائر في المنطقة الصحراوية.وأخفقت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوسط للتوصل إلى تسوية في المنطقة التي تتنازع عليها المغرب والبوليساريو التي تدعمها الجزائر منذ انسحاب الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية عام 1974.
وقالت المتحدثة إن هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية وجه الدعوة لوزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو لعقد اجتماع في جنيف.
ويصر المغرب على ضرورة جلوس الجزائر إلى طاولة المفاوضات متهمة إياها بدعم البوليساريو عسكريا وماليا. وتنفي الجزائر هذه الاتهامات.وقالت المتحدثة "غرض الاجتماع هو تقييم التطورات منذ آخر جولة من المفاوضات وبحث القضايا الإقليمية ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية".
وتأتي هذه المحادثات بعد ثاني زيارة لكولر إلى المنطقة في يونيو حزيران وعقب لقائه بمجلس الأمن الدولي في الثامن من أغسطس آب والذي أعلن خلاله اعتزامه عقد اجتماع قبل نهاية العام.
وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في 1991 ودعمت إجراء استفتاء بشأن مستقبل المنطقة بما في ذلك احتمال استقلالها. ولم يجر هذا الاستفتاء مطلقا.
وعرض المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية التي تملك مياها غنية بالأسماك واحتياطيات من الفوسفات.
وترفض البوليساريو وحليفتها الجزائر ذلك وتقول إنهما تريدان إجراء استفتاء يكون استقلال الصحراء الغربية أحد خياراته.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز