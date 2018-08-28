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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 02:36 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:36

ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)