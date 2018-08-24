الأمم المتحدة تدعو إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن سوريا الشهر القادم
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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير دنيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية ستافان دي ميستورا دعا إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية تجرى في جنيف يومي 11 و12 سبتمبر أيلول.
ومن المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة وتضم دولا منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعدا لها.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)
رويترز