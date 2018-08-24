محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 10:08 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:08

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)