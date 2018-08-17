الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لمحادثات سلام في سبتمبر
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المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من سبتمبر أيلول.
ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (حركة الحوثي)".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز