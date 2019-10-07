هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 10:36 ص

متظاهرون ضد الحكومة في بغداد يوم 4 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: خالد الموصلي - رويترز

جنيف (رويترز) - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الاثنين إنه يجب حماية المدنيين من أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا، حيث تأمل المنظمة الدولية في الحيلولة دون وقوع انتهاكات أو موجات نزوح.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستسحب قوات من شمال شرق سوريا في تحول كبير يمهد الطريق لعملية عسكرية تركية ضد قوات يقودها الأكراد، كما ستسلم تركيا المسؤولية عن الآلاف من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس للصحفيين في جنيف إن الأمم المتحدة أعدت خططا طارئة لتقديم المساعدات.

وأضاف "نأمل في الأفضل لكن نستعد للأسوأ". وقال إن الأمم المتحدة شهدت "تاريخا مريرا" للمناطق الآمنة في أماكن مثل سربرنيتشا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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