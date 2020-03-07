هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 02:51 م

مأرب (اليمن) (رويترز) - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث يوم السبت الأطراف المتحاربة هناك لوقف فوري للعمليات العسكرية مع تجدد أعمال العنف بين حركة الحوثي والتحالف بقيادة السعودية مما يهدد جهود السلام.

وتجددت المعارك العنيفة في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي واحتدمت باستيلاء الحوثيين على الحزم عاصمة المحافظة بينما استأنف التحالف بقيادة السعودية الضربات الجوية على بلدات وقرى في المنطقة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت إن المعارك في الجوف شمال اليمن تسببت في نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بعشرة آلاف أسرة، إلى محافظة مأرب المجاورة.

وقال جريفيث للصحفيين في مدينة مأرب "وجهت في الأسبوع الماضي دعوة لوقف الأنشطة العسكرية. اليوم، أكرر تلك الدعوة لوقف فوري وغير مشروط... ببساطة لا يمكن لليمن أن ينتظر".

ووضع التصعيد الأحدث في الصراع حدا لهدوء نسبي دام أكثر من ثلاثة أشهر في الحرب الدائرة منذ خمس سنوات. وكان ذلك قد وسع آفاق السلام بعد أن قللت السعودية بشكل ملحوظ الضربات الجوية على اليمن وأوقف الحوثيون هجمات كانوا ينفذونها بصواريخ وطائرات مسيرة على المملكة.

وأدى تصاعد العنف هذا الشهر إلى تجدد الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية وإلى تجدد الضربات الجوية ردا على ذلك من التحالف مما يعكس التحديات التي تواجه المملكة وهي تحاول الخروج من حرب مكلفة لا تحظى بتأييد كبير.

وشن التحالف بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية التي قتلت الآلاف من المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق مما أثار انتقادات دولية حادة. وتدخل التحالف في حرب اليمن في 2015 في محاولة لإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على مغادرة العاصمة صنعاء.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك