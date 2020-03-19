هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 12:43 ص

تونس (رويترز) - أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قصفا وقع يوم الخميس وقالت إنه تسبب في مقتل أربع فتيات وشابات بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.

وقالت البعثة على تويتر إن الأربعة، وتتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما، وخمسة آخرين بينهم من يبلغ عمره 11 عاما، أصيبوا خلال "قصف عشوائي تضرر جرائه حي مدني في عين زارة، وقيل إن قوات الجيش الوطني الليبي هي التي شنته".

وتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر منذ ما يقرب من عام للسيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ولم تؤكد ليبيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن مركز السيطرة على الأمراض بها حذر مع منظمة الصحة العالمية من أن وضع البلاد لا يسمح بمواجهة أي تفش للمرض.

ويوم الثلاثاء، حثت دول غربية وعربية، منها من يدعم طرفا في الصراع الليبي ومنها من يدعم الطرف الآخر، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كل الأطراف على وقف القتال بغرض التركيز على التصدي لخطر الكورونا.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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