هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 12:38 ص

أشخاص يحملون قوارير مياه في العاصمة الليبية طرابلس يوم 16 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: إسماعيل زيتوني - رويترز

تونس (رويترز) - أدان يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للمعونات الإنسانية لليبيا يوم الجمعة قطع إمدادات المياه إلى العاصمة طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بوصفه أمرا "يستحق الشجب بشكل خاص" ويجب وقفه فورا.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم المسؤول عن إمدادات المياه في بيان إن مجموعة مسلحة اقتحمت يوم الاثنين غرفة تحكم في الشويرف وقطعوا المياه وهددوا العاملين بالمحطة.

وانقطعت المياه عن أكثر من مليوني نسمة في طرابلس والبلدات والمدن القريبة منها.

وانقطعت الكهرباء بشكل متكرر عن طرابلس وبعض المناطق الأخرى خلال الأسبوع المنصرم.

وقال الحلو " في هذا الوقت الذي تحارب فيه ليبيا تهديدات جائحة كوفيد-19 يمثل الحصول على الماء والكهرباء إنقاذا للحياة أكثر من أي وقت مضى ومثل هذه التصرفات الفردية للعقاب الجماعي لملايين الأبرياء بغيضة ويجب توقفها على الفور".ويدور الصراع في ليبيا بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني) بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض الأجزاء الأخرى بشمال غرب البلاد.

وشكلت قوات شرق ليبيا إدارة موازية في بنغازي بشرق ليبيا وشنت هجوما قبل عام للسيطرة على طرابلس وقصفت العاصمة مرارا.

وعرقلت الحرب جهود استعداد النظام الصحي الليبي المنهك لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع ظهور 24 حالة إصابة مؤكدة في ليبيا. وتضمنت جهود الدولة لإبطاء انتشار الفيروس فرض حظر تجول.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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