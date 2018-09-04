الأمم المتحدة ترى "لحظة حقيقة" لعملية سياسية في سوريا
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المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في مؤتمر صحفي يوم 14 يونيو حزيران 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا للصحفيين يوم الثلاثاء إن المحادثات المقرر أن تجريها قوى رئيسية هذا الشهر حول تشكيل لجنة تقود إصلاحا دستوريا في سوريا ستكون "لحظة حقيقة" لعملية سياسية ذات مصداقية.
ومن المقرر أن يجري دي ميستورا محادثات منفصلة الأسبوع القادم، بعضها يشمل روسيا وتركيا وإيران وبعضها يشمل الولايات المتحدة والسعودية، وذلك لمناقشة تشكيل اللجنة.
وقال إنه يجب عدم السماح لأن يصبح الأمر "عملية طويلة ملتفة حول العملية"، وإنما مدخلا إلى إصلاحات بالحكومة السورية تقود لانتخابات بعد الحرب.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز