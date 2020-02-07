هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2020 03:46 ص

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يتحدث في جنيف يوم الخميس. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن المنظمة الدولية تتوقع أن يسلم زعماء قبائل شرق البلاد قائمة شروط لإعادة فتح مرافئ النفط المغلقة، ودعا لاستئناف الصادرات النفطية.

وقال سلامة أيضا للصحفيين في جنيف يوم الخميس إن المحادثات غير المباشرة التي تجري برعاية الأمم المتحدة بين خمسة ضباط من الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) وخمسة من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس حققت قدرا من التقدم.

وتهدف المحادثات إلى تحويل هدنة هشة إلى وقف دائم لإطلاق النار. ويتقاتل الطرفان من أجل السيطرة على العاصمة.

وقال سلامة "أمامنا عدد كبير من نقاط التقارب". ولم يذكر تفاصيل.

ولا يزال القتال مستمرا على الأرض رغم دعوة وجهتها روسيا وتركيا لهدنة تبدأ في 12 يناير كانون الثاني وانعقاد قمة دولية بشأن ليبيا في برلين في 19 يناير كانون الثاني بهدف الحد من التدخل الدولي.

وهبط إنتاج النفط في ليبيا بقوة منذ بدأت جماعات موالية لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر حصارا في 18 يناير كانون الثاني مما أدى إلى إغلاق مرافئ وحقول في الشرق والجنوب.

وقال سلامة للصحفيين إنه تحدث إلى زعماء القبائل الذين هم وراء الإغلاق يوم الأربعاء وطلب منهم تحديد مطالبهم.

وأضاف "قلت لهم مجددا إن هذا الوضع غير صحي وإن كل الليبيين متضررون من وقف الصادرات". وتابع قائلا إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "تريد عودة تدفق النفط في أسرع وقت".

وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج انخفض إلى 204 آلاف برميل نفط يوميا بحلول يوم الاثنين نتيجة الحصار.

وتقول المؤسسة إن الإنتاج قد يصل في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر الإغلاق بعدما كان حوالي 1.2 مليون برميل يوميا من قبل.

(تغطية صحفية أولف ليسينج ومحمود مراد - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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