هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 02:53 م

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن خلال اجتماع في موسكو يوم الثلاثاء. تصوير: يفجينيا نوفوتشنينا - رويترز.

جنيف (رويترز) - دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار بجميع أنحاء البلاد ليتسنى بذل "جهود شاملة" للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا المبعوث جير بيدرسن في بيان إلى "الإفراج على نطاق واسع عن المحتجزين والأسرى" لأسباب إنسانية في سوريا ووصول العاملين في المجال الطبي إلى مرافق الاحتجاز للمساعدة في ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للنزلاء.

وقال أطباء وعمال إغاثة يوم الاثنين إن وصول فيروس كورونا إلى سوريا يجلب معه احتمال تفشي وباء قاتل للسكان الذين تضرروا بشدة من الحرب على مدار تسع سنوات، إذ من شأن خراب المستشفيات وشدة تكدس المخيمات أن يزيدا من سرعة الإصابات.

وأعلنت الحكومة السورية يوم الأحد عن أول إصابة في البلاد بعد أن أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اكتشاف الفيروس والتعتيم على ذلك، وهو ما نفاه المسؤولون.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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