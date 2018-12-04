الأمم المتحدة تطلب مساعدات قدرها 21.9 مليار دولار بينها 4 مليارات لليمن
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شعار الأمم المتحدة في نيويورك في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - طلبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء توفير 21.9 مليار دولار لمواجهة 21 أزمة إنسانية على مستوى العالم العام المقبل وتشمل أربعة مليارات دولار لليمن.
ولا تشمل المناشدة الموجهة للدول المانحة متطلبات التمويل في سوريا والمتوقع أن تصل بالمبلغ المطلوب إجمالا إلى 25 مليار دولار.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز