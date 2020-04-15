هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 09:36 م

طرابلس (رويترز) - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الأربعاء إنها تتابع بقلق بالغ تقارير عن اقتحام سجن وإطلاق سراح 401 سجين وأعمال انتقامية في مدن بغرب ليبيا سيطرت عليها قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هذا الأسبوع.

يأتي البيان بعدما سيطرت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس على مدينتي صرمان وصبراتة يوم الاثنين لتصد بذلك خصومها الموالين لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

ويحاول حفتر والجيش الوطني الليبي السيطرة على طرابلس منذ أكثر من عام وذلك في تصعيد لصراع بين فصائل شرق وغرب ليبيا يجتذب قوى خارجية على نحو متزايد.

وجاء في بيان البعثة أنها تتابع "ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف "تتابع البعثة التقارير المذكورة أعلاه والتي إذا تم التأكد من صحتها من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وقالت حكومة الوفاق الوطني إن السجناء خرجوا من سجن صرمان بعد طرد القوات الموالية لحفتر من المدينة وقبل وصول قواتها. ودعت قوات الشرطة المحلية إلى العودة للعمل ومنع وقوع انتهاكات.

وذكرت وزارة العدل في حكومة الوفاق أن 384 سجينا هربوا بعد أعمال شغب في السجن ودعت الفارين إلى تسليم أنفسهم.

وفي طرابلس، ترددت أصوات القصف الكثيف حتى مساء يوم الأربعاء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تدين "القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفرت عن وقوع إصابات".

وجددت البعثة الدعوات إلى هدنة إنسانية بينما تحاول ليبيا احتواء تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل أول حالات إصابة فيها.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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